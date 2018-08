Бритни Спирс обвинили в жестоком обращении с животными

27-летняя певица обвиняется организацией «Люди за Этичное Отношение к Животным» («People for the Ethical Treatment of Animals») за использование заточенных в клетку слонов в своем новом видео на песню «Circus». Представитель организации заявил, что Бритни (Britney Spears) уже прочно вошла в образ жертвы папарацци, она постоянно плачется и жалуется на свою несчастную жизнь, говорит как тяжело ей постоянно сидеть взаперти в своем доме, под бдительной охраной, что она не чувствует себя свободной. В таком случае, кому как не Бритни должны быть знакомы ощущения несчастных животных, посаженных в клетку, животных, которых отлучают от родных матерей, держат на цепи и наказывают электрошоком, чтобы заставить их выступать! А она, вместо того, чтобы проникнуться сочувствием к несчастным созданием, сама выступила в роли их обидчика, сообщает Showbiz Media. Бритни пока никак не отреагировала на эти обвинения. А они, тем не менее, могут крайне негативно сказаться на мировом турне певицы.