ШОК! У Филиппа Киркорова появился парень

В последнее время поп-король российской эстрады Филипп Киркоров стал повсюду появляться с молодым юношей. Очаровательный парень не отходит от Филиппа Бедросовича ни на шаг: все концерты и гастроли он следует за артистом. Тимофей (так зовут молодого человека) является универсальным работником – в балете певца он считается лучшим солистом, с легкостью носит чемоданы со сценическими костюмами артиста, а по совместительству подрабатывает его личным массажистом. Молодой человек подробно объяснил причину своего постоянного присутствия для «Экспресс-газеты»: - Когда Филипп Бедросович устает, я делаю ему массаж, - признался Тимофей. – Разминаю шею, спину, ну и, конечно, что пониже… Всех секретов раскрывать не буду, даже не надейтесь. Главное, чтобы Филипп Бедросович был всегда в хорошей форме.