Тайна смерти звезды «Дома-2» не разгадана

Предварительное следствие по делу об убийстве звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой приостановлено. За три месяца следствие не выявило ни одного подозреваемого, сообщает Life. Вчера закончился срок предварительного следствия, проводимого по делу об убийстве знаменитой модели. Напомним девушка пропала с Международного Московского автосалона в последних числах августа. Через несколько дней ее растерзанное тело нашли на обочине дороги. В ходе расследования оперативники опросили огромное количество людей. Однако никто из тех, кто общался с Оксаной незадолго до ее исчезновения, не был переведен в ранг подозреваемых. Одной из основных версий по-прежнему остается убийство, совершенное на почве внезапно возникшего конфликта. Предположительно, в тот день девушка с кем-то отдыхала за городом. И знакомый Оксаны расправился с несчастной девушкой после ссоры.