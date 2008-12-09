Самолет Элвиса Пресли уйдет с молотка

Самолет марки "Lockheed", когда-то принадлежащий королю рок-н-ролла Элвису Пресли, продадут с аукциона, сообщает сайт Undercover. Торги пройдут 19 и 20 декабря в рамках аукциона коллекционеров транспортных средств, проходящего каждый год. Организаторы торгов планируют выручить за этот лот от 750 тысяч до 2 миллионов долларов. Перед торгами нынешний владелец самолета отреставрировал летательный аппарат, но, тем не менее, внешний и внутренний вид машины не претерпел радикальных изменений и полностью соответствует оригинальному дизайну. Элвис Пресли при жизни владел тремя персональными самолетами. Два из них в настоящее время выставляются в музее Элвиса в поместье "Грейсленд" в Мемфисе. Кстати, не так давно, был выставлен на продажу самолет, ранее принадлежавший первому лидеру КНР Мао Цзэдуну. Сведений о совершении сделки по покупке личного лайнера китайского вождя пока не поступало, но, как и в случае с летальным аппаратом Элвиса Пресли, основное условие, которое владелец выдвинул перед покупателями - сохранность "важной исторической реликвии".