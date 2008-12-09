У коллектива Бритни Спирс ищут наркотики

Всех танцоров известной американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) систематически проверяют на наличие следов наркотиков в крови. По словам источников, команда поп-звезды, которая продолжает свое фееричное возвращение на сцену, хочет быть уверена в том, что поп-принцессу окружают здоровые и позитивно настроенные люди. - Сообщает siteua.org «Всех танцоров провели на наркотики, - говорит источник, - Тех, кто не прошел тест, сразу же увольняют. Команда Бритни делает это ради ее же блага, так как ее жизнь контролируется не только властями, но и ее отцом. Они хотят, чтобы ее окружали здоровые и адекватные люди».