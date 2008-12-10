Из груди Тони Брекстон удалили опухоль

Известная певица Тони Брекстон (Toni Braxton) перенесла еще одну операцию всего спустя семь месяцев после того, как проблемы с сердцем вынудили ее отменить ряд шоу в Лас-Вегасе, сообщают Звезды.ру. На сей раз звезде пришлось лечь на операционный стол, чтобы удалить опухоль из груди. Брекстон обнаружила некое образование в своей груди, когда принимала участие в популярном телевизионном шоу «Танцы со звездами». Поп-дива решила до последнего соревноваться за победу в телешоу и легла под нож лишь после заслуженного ухода с паркета. По слухам, опухоль была доброкачественной и теперь артистка проходит курс послеоперационной реабилитации.