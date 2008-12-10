Марайя Кэрри скрывает беременность

Ходят слухи, что известная певица Марайя Кэрри (Mariah Carey) беременна! 38-летняя звезда относительно недавно вышла замуж за 27-летнего рэпера Ника Кэнона (Nick Cannon). Тайна церемония бракосочетания прошла на Гаваях. А на днях Марайю застукали выходящей из гинекологической клиники с чем-то, напоминающим эхограмму, в руках. Певица была крайне возбуждена и эмоциональна, сообщает Showbiz Media. Кэрри, конечно же, опровергает все слухи о возможной беременности, однако допускает, что в ближайшее время обзаведется полноценной семьей. «Люди постоянно спрашивают меня о беременности, - призналась Марайя. – А я не хочу об этом говорить. Для меня это очень важный шаг, как в жизни, так и в отношениях с Ником. Посмотрим. Я уже сильно изменила свое отношение к материнству, потому что я, наконец-то, встретила моего единственного! Мне кажется, мы станем хорошими родителями».