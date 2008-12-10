Солистки «Миража» напились на съемках

Участницы проекта «Ты суперстар - 2» Маргарита Суханкина и Наталья Гулькина из группы «Мираж» на съемках так вошли в образ буфетчиц-выпивох, что осушили целую бутылку вина. - Мы сами, честно говоря, не поняли, как это вышло, - скромно улыбается Гулькина. - Закусывали все колбасой и, видно, потеряли контроль... Неудобно перед режиссером: он принес спиртное специально для съемок. Мы с Маргаритой торжественно пообещали, что купим ему коньяку или «беленькой»! Не рискнув сесть за руль, Маргарита и Наталья уехали со съемочной площадки на такси, сообщает Life.