Мадонне выставили счет в $1 млн. за проживание в отеле

Поп-певице Мадонне и ее шоу-группе был выставлен счет на один миллион долларов за проживание в одном из роскошных аргентинских отелей, сообщает Starpulse.com. Мадонна прилетела в город в прошлое воскресенье на частном самолете перед четырьмя запланированными концертами в Буэнос-Айросе в рамках концертного тура Sticky & Sweet. По слухам, номер, в котором остановилась поп-дива стоил 9 000$ за ночь. Шоу-группа певицы из двухсот человек (балерины, бэк-вокалисты, визажисты, балетмейстеры, менеджеры и служба безопасности) заняла еще 110 комнат, минимальной стоимостью $600 в сутки каждая. Ирландская газета "Sunday World" со ссылкой на анонимный источник сообщает, что "когда Мадонна и ее команда покидали отель, сумма итогового счета за проживание составила -1 миллион долларов. Это один из самых роскошных отель в Южной Америке," - цитирует источник издание - "он предоставляет все возможные услуги роскоши, которые вы только можете себе представить".