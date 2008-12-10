Кристина Агилера стала куклой Барби (ФОТОфакт)

Одна из самых крупных компаний в мире по производству кукол, Mattel Toys выпустила на детский рынок новую Барби – с лицом и стилем популярной американской певицы Кристины Агилеры (Christina Aguilera). По словам самой поп-звезды, она с радостью приняла предложение компании стать новой моделью Барби, так как знает, сколько радости приносят детям красивые куклы. «Я рада быть новой Барби, - говорит она, - В детстве я обожала куклы Барби. Я рада представлять новую коллекцию популярных кукол, в которых влюблены многие маленькие девочки».