Pussycat Dolls рассказали о «разогреве» Бритни Спирс

Участницы популярной группы Pussycat Dolls сообщили, что они невероятно счастливы выступать на «разогреве» у известной американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears), которая начинает свой гастрольный тур в марте 2009 года. Как сообщалось ранее, танцевально-музыкальный коллектив будет открывать все шоу поп-звезды в рамках ее нового турне в поддержку альбома «Circus». «Мы узнали о том, что будет открывать ее шоу на Хэллоуин, - говорит участница группы, Эшли, - Мы не могли поверить в то, что будем выступать на разогреве у самой Бритни Спирс! Думаю, каждая из нас была польщена этим. Она – легенда. Она королева поп-музыки, как и Мадонна, и нам бы хотелось идти по ее стопам». Помимо совместных гастролей, Pussycat Dolls надеются, что им удастся уговорить Бритни записать совместную композицию: «Возможно, нам повезет, и мы запишем вместе трек, - говорит Николь, - Мы любим Бритни. Она наша подруга и очень милая девушка. Она хороший человек и мы всегда поддерживали ее».