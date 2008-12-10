Любимая детская программа «Спокойной ночи, малыши» праздновала 45-летний юбилей

Да не где-нибудь, а в Кремле, сообщает TopPop.ru. На долгожданном детском празднике «Спят усталые игрушки» выступили: Алексей Гоман, Николай Басков, Дима Билан, Алексей Чумаков, Валерия, Алсу, группа «Ассорти», Сергей Лазарев, Глюкоза, Стас Пьеха и многие другие. Они спели свои любимые детские песни. Ведущей концерта была постоянная ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» - «Мисс Вселенная» - Оксана Федорова. Помогал Оксане - «добрый волшебник» Виктор Бычков и, конечно, Каркуша, Мишутка, Степашка. Приготовления к грандиозному событию шли несколько месяцев. Но проводить или не проводить концерт из-за того, что его дата совпала с грустным для все России событием, решали до последнего дня. Праздник все же состоялся на радость всем маленьким поклонникам Хрюши, Каркуши и Степаши.