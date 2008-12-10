Трагическая история Олега Табакова

Олег Табаков - человек очень деятельный. Работая в театре, постоянно выезжая на гастроли и занимаясь семьей, артист находит время для осуществления интересных ему проектов. Так, на радио стартует радиоверсия романа "Анна Каренина", роли в которой озвучивают Марина Зудина, Сергей Безруков, Евгения Добровольская, Андрей Смоляков. Сам Олег Павлович озвучивает Каренина и читает авторский текст, пишут "Аргументы и факты". На вопрос о том, почему трагедия Анны Карениной до сих пор так волнует людей, Табаков ответил развернуто. Актер рассказал о нескольких трагических историях, случившихся на его веку. Оказалось, Олегу Павловичу довелось пережить смерть женщины, которая покончила с собой ради него. "Не думаю, что в людях что-то меняется. Судите сами: мой дедушка был владельцем огромного имения в Одесской губернии, - рассказывает Табаков. - Его старший сын Гриша, будучи эсером, получил билет на съезде в Одессе, который обязывал убить одного из крупных землевладельцев. Он не смог этого сделать и застрелился сам. А у одной из дочерей, Оли, был роман с директором гимназии. Она забеременела и, чтобы не упала тень на любимого, покончила жизнь самоубийством. Видите, в начале ХХ века было то же самое". "А в 70-х годах я дал почитать одной женщине (за что корю себя до сих пор!) самиздатовскую копию "В круге первом", она была арестована, и ее просили сказать, откуда у нее книга. Не желая выдать меня, она повесилась в тюрьме, - рассказал Олег Павлович. - Понятия нравственности, интеллигентности, верности не меняются". Теперь, когда радиопроект "Анна Каренина" осуществлен, Табаков задумывается и о том, чтобы поставить произведение в театре. "Я понимаю, что это может быть интересно и, главное, привлекательно для зрителя, - поделился своими соображениями актер. - Компания подобралась неплохая, и дело не в медийности участвующих лиц, а в первоисточнике, в романе графа Льва Николаевича Толстого. Может, над театральной постановкой и стоит подумать…"