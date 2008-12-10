У продолжения «Сумерек» появился режиссер

Совсем недавно появилось известие о том, что Кэтрин Хардвик не будет снимать продолжение фантастического триллера, и вот у «Новолуния» уже появился кандидат в режиссеры. В студии Summit Entertainment уже начались разговоры о том, кто станет режиссером «Новолуния» - продолжения успешной экранизации серии романов о вампирах Стефани Майерс «Сумерки». По данным Deadline Hollywood Daily режиссерское кресло в сиквеле занять Крис Уэйтц. Последним его фильмом был не слишком удачный «Золотой компас», сообщает Site UA. Однако в Summit Entertainment, похоже, не особо переживают по поводу провала прошлой ленты Уэйтца, ведь режиссер - близкий друг президента студии Эрика Фиджа. В общем, остается только ждать начала съемок.