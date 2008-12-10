Боярского волнует судьба Волочковой

Михаил Боярский, несмотря на активное участие в современной жизни, во многом критикует современные реалии. Особенно это касается телевидения, кинематографа и прессы. При этом артист отнюдь не ведет затворнический образ жизни. Он, к примеру, пел с Анастасией Заворотнюк в телепроекте "Две звезды", снимается Михаил Сергеевич и в кино. Но, по мнению актера, творческая сторона жизни мало кого волнует. "Сейчас вообще стало модно обращать внимание не на то, что артист делает, а на то, что вокруг него происходит: все эти рассказы о том, кто с кем спит, кто с кем развелся - самая любимая тема. Я вот безумно волнуюсь, как же там у Волочковой все сложится, - иронизирует Боярский. - Мы всей семьей по вечерам ведем сумасшедшие споры на тему, как же там Заворотнюк, как Дима Билан, что у Галкина происходит. Это главные темы наших интеллектуальных бесед! Кризис - хрен с ним. Но сложится ли у "стрелок" и у "белок", вот что всех волнует". На самом же деле Михаила Сергеевича волнует сейчас не количество сплетен и слухов о приватной жизни знаменитостей. Куда больше его занимает судьба современного кино. "То, что сегодня готовят для зрителя, - это порча души, желудка, рассудка, - сетует Боярский в интервью газете "Аргументы и факты". - Плохая книга и плохой фильм действуют на человека так же, как газовая камера. Но неискушенный зритель воспринимает это как норму. И это ужасно. Наш зритель уже болен! Поэтому слава богу, что кризис наступил. Хорошо бы, чтобы эти авгиевы конюшни кино вымыл денежный дефицит. Мне кажется, что тогда кинематограф будет выбирать только очень хороших артистов, только очень хороших режиссеров, только очень хорошее кино". По словам Боярского, он даже в трудной ситуации не стал бы сниматься в плохих проектах. "Зарабатываю иным способом - выступаю с творческими вечерами, - сказал актер. - Что касается кино, то я не так уж много и снимался. Вот в первых "Мушкетерах" за полтора года съемок заработал 3,5 тысячи рублей. По тем временам - половина "Жигулей". Тартюфа я сыграл вообще бесплатно, потому что такую роль не каждый день дают. Мне предлагают поработать в рекламе за какие-то сумасшедшие деньги. Я, естественно, отказываюсь: не хлебом единым..."