Цекало переманил людей с СТС

Имя Алекандра Цекало снова оказалось на устах у всех сотрудников телеканала СТС. Известный шоумен, а в прошлом - супруг эпатажной Лолиты, переманил на Первый канал несколько человек из своей прежней команды, с которой работал над развлекательными программами канала СТС. Сейчас молодые и талантливые авторы трудятся вместе с Сашей на Первом в проекте «Большая разница», сообщает Life. По словам работников СТС, уход некоторых сотрудников с канала они восприняли нормально, но все же не понимают, зачем Александр поступил подобным образом.