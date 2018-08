«Потерянный город» обрел режиссера

Студия Paramount назначила Джеймса Грэя («Хозяева ночи») режиссером ленты «The Lost City of Z». Грей адаптирует книгу Дэвида Грана, в которой рассказывается об удивительной географической находке британского военного и по совместительству исследователя Перси Фосетте. В начале прошлого века Фосетт оставил викторианскую Англию и отправился в джунгли Амазонки, где, по свидетельствам, должна была находиться продвинутая цивилизация Зет. Но доказать ее существование общественности ему не удалось – вместе со своим сыном в 1925 году Фосетт бесследно пропал в непроходимых тропических лесах. По данным oKino.ua, документальный роман Гранна, ранее опубликовавшего статью о Городе Z в газете New Yorker, будет издан в апреле. Компания Paramount приобрела права на экранизацию ленты на основе произведения еще весной – тогда же было объявлено, что продюсировать фильм будет студия Брэда Питта Plan B, находящаяся под эгидой Paramount. «Для меня это замечательная возможность попробовать что-то совершенно новое, - признается Грей. – Эта история будет рассказана в эпическом стиле, слава ее главного героя больше его жизни». Совсем недавно Грей завершил работу над лентой «Две любовницы» (Two Lovers) с Хоакином Фениксом и Гвинет Пэлтроу.