Антонио Маррас стал креативным директором Kenzo

Антонио Маррас (Antonio Marras), ранее занимавший пост художественного директора линий ready-to-wear и аксессуаров марки Kenzo, был назначен креативным директором всего лейбла, сообщает FG.ru. «Как креативный директор Дома Антонио Маррас будет следить за тем, чтобы целостность бренда и его стилевое единство соблюдались на всех уровнях компании Kenzo», - говорит генеральный исполнительный директор Джеймс Гринфильд (James Greenfield). Назначение Марраса совпало по времени с открытием нового флагманского магазина в Париже. Первой коллекцией дизайнера на новом посту станет мужская коллекция сезона осень-зима 2009/10, которая будет представлена в Париже в январе.