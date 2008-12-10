Джерри Холл стала лицом Chanel

Американская модель Джерри Холл (Jerry Hall), пользовавшаяся большой популярностью в 70-х, стала новым лицом французского Дома моды Chanel. Джерри лично была отобрана Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) для новой рекламной кампании сумок. Известно, идею немого мини-фильма, продемонстрированного во время недавнего парижского показа Дома, подсказал роман «Шери» французской писательницы Колетт (Colette), написанный в 1920 году и повествующий о связи молодого человека с женщиной вдвое его старше. Напарником Холл по съёмочной площадке стал Баптист Джакобини (Baptiste Giabiconi).