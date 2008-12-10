Рома «Зверь» станет папой

Солист группы «Звери» Роман Билык в ожидании пополнения семейства: невеста молодой рок-легенды находится на третьем месяце беременности. Для свободолюбивого музыканта грядущее отцовство - очень и очень ответственный шаг: еще несколько месяцев назад «Зверь» утверждал, что не готов остепениться настолько, чтобы коротать дни с коляской. Теперь же он полон вдохновения сочинять колыбельные будущему малышу, сообщает Life. - Свадьбы пока не было, но скоро, как я понимаю, будет, - говорит мама Романа Светлана Билык. - Скоро внуки, чему я очень рада. Хотя всегда давала ему совет, что надо так: сначала свадьба, потом внуки, а не наоборот. Семья Напомним, в течение последнего года о личной жизни таганрогского таланта говорили катастрофически мало - будто и не было ее вовсе. Хотя события развивались как раз наоборот. На какое-то время «Зверь» отодвинул романтику на второй план. Знаменитый рок-музыкант пробовал себя в различных областях: серьезно занимался разработкой своей линии молодежной одежды, писал вторую книгу о своей жизни. - Первая книга была о его жизни до переезда в Москву, он там написал все слишком честно, многое можно было утаить, - говорит мама артиста. - Следующая - о его работе в столице. Он сказал, что книга будет про грязь шоу-бизнеса. Но я не знаю, позволят ли выпустить эту книгу. Это будет слишком смело.