Секси-группа «REAl O» спела для Александра Злотника (ФОТОфакт)

И получили предложение принять участие в конкурсе красоты. Подопечные Натальи Могилевской и Нового канала поздравили одного из самых именитых композиторов страны Александра Злотника с юбилеем. Концерт во Дворце «Украина» собрал звезд первой величины – Иосифа Кобзона, Павла Зиброва и множество других популярных артистов, которые в этот вечер пели для Народного артиста Украины. К сожалению, на вечере не смогла выступить Наталья Могилевская, в тот день находившаяся с концертом в Днепропетровске. Музыкальное поздравление от Натальи знаменитому композитору передали участницы REAL O и победители «Фабрики зiрок 2» дуэт Дантес and Олейник. Публика была воодушевлена выступлением четырех обворожительных девушек в блестящих платьях (в прямом и переносном смыслах) от дизайнера и стилиста Ольги Навроцкой. А за кулисами REAl O с нетерпением ожидали юные участники праздничного концерта, чтобы сфотографироваться на память и взять автографы. Кроме этого, девушкам поступило предложение принять участие в конкурсе красоты в качестве специальных гостей. REAL O заинтересовались этой идеей, но окончательного ответа организаторам конкурса пока не давали.