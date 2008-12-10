Филипп Киркоров засыпал Аллу Пугачеву драгоценностями

Филипп Киркоров никак не может смириться с тем, что его драгоценная Алла Пугачева теперь дарит свое внимание Галкину, забыв о бывшем муже. Поэтому поп-король решил смастерить себе точную копию Примадонны, но один из ювелиров столицы открыл секрет газетчикам популярных изданий, что певец, якобы, сделал заказ - подарок Алле Борисовне на 60-летие. Якобы Филипп хочет преподнести своей бывшей жене её же саму, только всю из золота, серебра и драгоценных камней. Точная мини-копия примадонны будет сделана с помощью 3D-технологии. Сам Филипп убедительно просил мастеров отлить фигуру Аллы Пугачевой из платины, а голова звезды непременно должна быть золотой. По слухам, до юбилея Аллы Борисовны, Филипп Киркоров будет хранить статуэтку у себя на роллс-ройсе. «Драгоценную Аллочку» привинтят к капоту автомобиля звезды. Все же остается загадкой, для чего Филиппу украшать капот своего авто подарком, изготовленным им самим же для бывшей жены. Вполне возможно, что статуэтка - копия Аллы Борисовны так и не попадет в руки Примадонны, а останется навсегда рядом с верным хозяином.