Таисия Повалий сама покупает себе подарки на день рождения

Сегодня Таисия повалий празднует день рождения. Отмечать событие певица собирается в узком кругу близких родственников и друзей. Гостей певица пригласила в итальянский ресторан в центре Киева, который Тая любит за отличную средиземноморскую кухню. «КП» поинтересовалась у супруга певицы Игоря Лихуты, какой подарок он приготовил для любимой женщины. - Мы давно с Таечкой завели традицию: она на свой день рождения покупает то, что она хочет, а я в свою очередь - то, что нужно мне, - говорит Лихута. - Бюджет-то у нас общий, а вдруг жене не понравится то, что выбрал я? Тем более что времена сейчас не самые лучшие и деньги нужно тратить аккуратно. Впрочем, Игорь не всегда соблюдает эту традицию - экономить на бесполезных подарках, поскольку прекрасно понимает, что женщине приятен сам факт дарения. Поэтому он часто балует Таю красивыми безделушками, к примеру, изящными серебряными статуэтками. Весь сегодняшний день, вплоть до похода в ресторан, Игорь собирается потакать Таиным кулинарным капризам. С самого утра он наденет фартук и сделает сначала завтрак, затем - мясо на гриле и салатики, эдакий легкий перекус перед ужином. Известно, что Лихута - большой мастер готовить мясо, от которого его супруга, которая весьма тщательно следит за своим рационом, отказаться не в силах.