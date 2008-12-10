Блондинки отомстили звезде «Дома-2»

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков окружает себя исключительно блондинками, несмотря на то, что теперь он женатый мужчина. По словам Третьякова, девушки с белокурыми локонами вдохновляют его на творчество. Тем не менее Роман признался, что в клипе, в котором принял участие как актер, его герой остается в одиночестве из-за коварства белокурых кокеток. С тем, что блондинки правят миром, не согласны разве лишь брюнетки. А вот мужчины всегда рады оказать внимание белокурым барышням. И Роман Третьяков не исключение. Еще на проекте "Дом-2" он зарекомендовал себя страстным поклонником блондинок, ухаживая в течение трех лет за Ольгой Бузовой. Правда, женился Рома вовсе не на блондинке. Но какими бы сильными ни были чувства Романа к супруге Светлане, которая к тому же, судя по всему, ждет ребенка, его словно магнитом тянет к блондинкам. "Да, я грязно домогаюсь блондинок, - улыбается корреспонденту Дней.Ру Роман Третьяков. Но все блондинки, как назло, оказываются порядочными девчонками и жестоко покидают меня, потому что грязный шоу-бизнес им не нужен". Если кто подумал, что женатый Третьяков действительно обижает своим настойчивым вниманием белокурых красавиц, то сильно ошибается. Он бы, рад, конечно, но это просто очередная его роль в новом клипе пока еще никому не известной украинской группы. "Снимаясь продюсером в этом клипе, я как бы компенсирую свои реальные желания, - мечтательно говорит Рома. - Продюсер - для меня традиционная роль. Я везде играю роль человека, клонирующего и выращивающего большое количество звезд. В основном мои звезды - это блондинки, которых я пропускаю через кастинг, а потом, повторюсь, грязно домогаюсь. После чего мой плохой персонаж бывает наказан одиночеством. Блондинки всегда бросают меня, выскакивая из шикарного лимузина".