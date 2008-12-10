Маша Фокина взялась за немецкое порно!

На днях в свет вышло новое творение от Маши Фокиной. Композиция имеет нетипичное название – “Das ist fantastish!”. Все поклонники творчества популярной певицы будут не на шутку удивлены, ведь данная композиция записана в стиле, непривычном для Маши Фокиной. Здесь можно будет услышать как электронные сэмплы, так и нестандартное рок-звучание. При этом, песня несет в себе откровенный характер и уж точно не оставит равнодушным ни одного представителя мужского пола, так как Фокина поет о своем «лакомом кусочке». Специально под эту песню стилисты придумали для Маши новый гламурный костюм. Теперь данную композицию она будет исполнять на сцене в садо-мазо костюме. «Мне уже давно хотелось записать какую-то драйвовую песню в более жестком стиле. Песня “Das ist fantastish!” – это реальный творческий эксперимент и настоящая авантюра! Я считаю, что артист просто обязан экспериментировать со стилями, но в меру – так, чтобы не растерять свою основную аудиторию поклонников…» - говорит Маша Фокина.