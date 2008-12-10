Аня Седокова подарила дочери бриллианты (ФОТО)

Красивые женщины не обязательно легкомысленны – этот факт в очередной раз на своем примере доказала экс-солистка группы Виа-Гра Анна Седокова. До сих пор не утихли разговоры о том, что певица застраховала свое тело на 500000$, и вот на днях Анна дала новый повод для обсуждения. Дело в том, что 8 декабря ее дочери Алине исполнилось 3 года. Невзирая на юный возраст, подарок от мамы Алина получила совсем не детский – крупный бриллиант. «Конечно же, Алинка еще маленькая, и самое важное для нее сейчас – моя любовь и забота. Ну, и игрушки, конечно же, – улыбается Седокова. – Их у нее и так много, но я, как любая любящая мать, не могу ни в чем отказать своему ребенку, поэтому у нас дома в Киеве настоящий Детский Мир, а нарядов у моей дочки гораздо больше, чем у меня самой! Мне хочется, чтобы у моей малышки было все только самое лучшее. А так как я воспитываю дочь сама, (напомним, что не так давно Анна пережила развод с Валентином Белькевичем – прим. ред.), то не могу не задумываться о том, что ее ждет. Я хотела сначала открыть счет в банке, но сейчас такие времена, кризис, никто не знает, что будет дальше. Кто мне даст гарантии, что банк не «лопнет», и эти деньги не пропадут? Хочется хоть какой-то уверенности в будущем. Вот я и подумала, не зря ведь бриллианты называют лучшими друзьями девушек: мало того, что они безумно красивы, так они еще и всегда будут в цене». По словам знакомых Седоковой Анна решила каждый год дарить дочке по драгоценному камню, а значит, к своему совершеннолетию Алина превратится в завидную невесту. Или просто станет обладательницей роскошного колье.