У Эми Уайнхаус снова проблемы

По слухам, когда Блэйк Филдер-Сивил (Blake Fielder-Civil) наведался к своей женушке на прошлой неделе, по дороге в тюрьму, он передал Эми (Amy Winehouse) наркотики. Эту информацию огласили друзья музыканта, которые очень злы на Блэйка из-за этой истории. Напомним, что сама Уайнхаус находится в наркологической клинике, где проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Поэтому выходка Блэйка вдвойне осудительна, сообщает Showbiz Media. Эми провела в лечебнице без наркотиков уже десять дней, до приезда мужа. Друзья и родные певицы всерьез надеялись, что, продержись она еще немного, ее удастся вылечить. Кстати говоря, недавно Блэйк и сам заявлял, что жаждет во что бы то ни стало вылечить Эми от ее зависимостей. Теперь даже рекорд лэйбл Уайнхаус приостановил подготовку к выходу ее нового альбома, так как поведение звезды крайне неуравновешенно, и от нее можно ждать любой выходки.