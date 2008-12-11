Робби Уильямс охотится на подводных инопланетян

Знаменитый певец всерьез полагает поймать НЛО… А точнее говоря, НПО – то есть Неопознанный Плавающий Объект, затонувший в океанских водах неподалеку от Малибу, сообщает Showbiz Media». Робби заявил, что как только услышал эту историю про неопознанный объект, затерянный где-то в морской пучине, сразу же воодушевился раскрыть тайну. Охоту на пришельцев Уильямс открыл на гидроцикле. Ранее певец неоднократно заявлял, что уже трижды встречался с инопланетянами. Свою любовь к паранормальным явлениям Робби унаследовал от матери. Она – заядлая гадалка на картах Таро. Уильямс рассказывал, что в детстве мать много читала ему про всякую потустороннюю нечисть, рассказывала различные мифы и легенды. Так что повышенный интерес певца к подобного рода темам вполне объясним. Недавно он склонил на свою сторону даже свою подружку, американскую актрису Аиду Филд (Ayda Field). И это здорово!.. По крайней мере, теперь при встрече с зелеными человечками Робби не будет одинок!