Климашенко получил награду на двоих!

На днях Дмитрий Климашенко побывал в Кремле. Его визит был связан с церемонией вручения народной музыкальной премии «Новые песни о главном». Это событие не оставило равнодушным ни одного поклонника музыки, созданной на территории СНГ-пространства. Победителей данной церемонии определяет народ, ведь что, как не любовь поклонников является главным критерием популярности артиста. Именно объективное мнение слушателей и становится решающим в судьбе номинантов премии «Новые песни о главном». А точнее, побеждают авторы и исполнители самых горячих хитов, которые держались на верхних строчках хит-парадов на протяжении целого года. Итак, именитый певец, продюсер и композитор Дмитрий Климашенко получил награду в номинации «Лучшая песня» – композиция «Привыкаю». Как известно, исполнительницей данного хита является Анна Седокова, музыкальным продюсированием которой и занимается Дмитрий Климашенко. «Мне было очень лестно получить эту награду. Ведь всегда приятно, когда твои творения отмечают слушатели. А тем более, когда популярность композиции не ограничивается временем. Поэтому поздравляю Аню Седокову, исполнительницу этой композиции, с нашей совместной победой!», - говорит Дмитрий Климашенко.