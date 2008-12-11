Киану Ривз не будет сниматься

Киану Ривз опроверг распространившиеся по сети слухи о возвращении его героя, офицера полиции Джека Трейвена, в третью серию "Скорости". В телефонном интервью ресурсу IGN, актер сказал, что ничего не слышал о подготовке очередного сиквела. "В любом случае, даже если они что-то там затеяли, я не собираюсь принимать в этом участие, честно", - прокомментировал Ривз. Напомним, что ранее актер Деннис Хоппер сообщил журналистам, что работы над третьей "Скоростью" уже начались, и он играет одну из ролей в фильме. - Пишет Mediaua.com.ua Напомним, что первая серия картины вышла на экраны в 1994 году. При 30 миллионом бюджете фильм собрал в мировом прокате более 350 миллионов долларов. Позже было выпущено продолжение, однако Киану Ривз в нем не снимался. 12 декабря 2008 года состоится премьера нового фильма с его участием "День, когда Земля остановилась", который является римейком классической голливудской ленты.