Назван новый лидер группы Hi-Fi

В музыкальном коллективе Hi-Fi произошла небольшая смена состава. Точнее, ее можно назвать рокировкой, благо это шахматное слово вполне подходит нашей ситуации. Итак, с Нового года у нынешнего лидера группы Мити Фомина начинается новая страница в его музыкальном творчестве - певец уходит на вольные хлеба и начинает сольную карьеру. «Считаю, что засиделся и надо сделать что-то свое. Уходил я уже тысячи раз, но сейчас настал тот момент, когда надо расстаться. Я благодарен группе, но 10 лет – это большой срок. Надо признать, что группа зрителям приелась», – сказал Фомин в одном из интервью. Сразу после новогодних праздников певец представит публике свою первую сольную композицию - «2 земли». На место Мити будет поставлен нынешний участник коллектива Тимофей Пронькин.