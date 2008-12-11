Лужков готов принять геев на «Евровидении»

Долгожданное "Евровидение", которое, благодаря победе в этом конкурсе Димы Билана, наконец-то пройдет в России, влетит государству в копеечку. Хотя в случаях, когда речь идет о престиже государства, деньги считать не принято, сообщает Life. - Правительство выделяет на проведение фестиваля 1 миллиард рублей, - признается Константин Львович. - Еще 5 миллионов франков предоставляет Европейский вещательный союз. Недостающие суммы будет покрывать Первый канал, кроме того, мы рассчитываем на билетную программу. Во время официальной передачи эстафеты и символа "Евровидения" мэром Белграда Драганом Джиласом мэру Москвы Юрию Лужкову присутствующие на церемонии поинтересовались, уютно ли будут чувствовать себя в столице гости конкурса с нетрадиционной сексуальной ориентацией. - Если речь идет о наклонностях - пожалуйста, реализуйте свои интересы в режиме, который вам больше нравиться, - успокоил собравшихся Юрий Лужков. - Но только не в публичных местах и не на парадах.