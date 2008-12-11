Ирина Аллегрова экономит в период кризиса

Ирина Аллегрова продолжает мощный гастрольный тур по стране, во время которого выясняются некоторые любопытные подробности. Оказывается, разгулявшийся финансовый кризис затронул и ее. Так, в начале месяца Аллегрова побывала в Пензе, где согласилась переночевать в гостинице рангом ниже той, где она обычно живет. Кроме того, для Ирины заказали не так много охраны, как раньше. На концерте в пензенском цирке действовал запрет на любую съемку, но публика не увидела большого числа секьюрити. За порядком больше следила директор звезды. Впрочем, калининградцам радоваться по поводу скромной охраны концерта не стоит. Во-первых, телохранители у нас все же будут - не менее 10 человек на время шоу. Во-вторых, Аллегрова может постоять за себя и сама. Если запрет на съемку выполняться не будет, по условиям контракта Ирина может остановить выступление. - Не нужно меня фотографировать! - грозно предупреждает со сцены звезда. - Я всех вижу, поэтому рисковать лучше не стоит. Скромнее стала Аллегрова и в гастрономических предпочтениях. Например, в Саратове она питалась лишь овсяной кашей и яблоками, отказалась от ресторана и ела в гостиничном номере, пишет "КП". За время пребывания певица наела на сумму всего в 200 рублей. В чем звездные аппетиты нисколько не изменились, так это в выборе транспорта. Передвигаться в Калининграде Аллегрова хочет только на лимузине, где обязательно должны быть подушка и плед. Во время прошлых гастролей, в феврале 2007 года, роскошный «Линкольн» встречал певицу сразу после концерта. На нем Аллегрову довезли до российско-литовской границы на Куршской косе, где она пересела в другую машину и отправилась к новому месту гастролей.