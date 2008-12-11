Двойная утрата в семье Хабенского

Константин Хабенский, больше года всеми способами сражавшийся за жизнь супруги, остался один. Трагическая история этой семьи потрясла всю страну, ведь по сути смерть жены стала для актера двойной утратой. Он потерял одновременно спутницу жизни и мать своего ребенка. Сыну Константина и Анастасии Хабенских чуть больше года. Маленький Иван с самого рождения оказался без мамы. Женщину после родов сразу перевели в реанимацию. Потом были операции, недолгое пребывание дома и переезд в США. Там Хабенская могла наблюдать за сыном только с помощью выложенных Константином в Интернете фото. Актер возил мальчика на встречи с мамой, но за целый год жизни Иван провел рядом с самым родным человеком слишком мало времени. В России Хабенскому приходилось много работать. Лечение в клинике в Лос-Анджелесе было дорогим, но пока была надежда на излечение, Константин был готов взвалить на себя все тяготы. Работа требовала и присутствия на пресс-конференциях, общения с прессой. Но Хабенский как-то тихо сказал: "Не мучайте меня, у меня жена умирает..." И все все поняли. С особенным вдохновением Константин сыграл в фильме "Чудо". Сюжет картины давал надежду, заставлял поверить в чудесное исцеление. На съемках актер много общался со священниками, ходил в церковь, ставил свечки и заказывал молитвы. Какое-то время это, казалось, помогало. "Улучшения у нее действительно были. Появилась надежда, даже ходили разговоры, что Костя привезет жену в Москву. Они мечтали вместе встретить Новый год. Все случилось как-то резко, неожиданно. Говорят, врачи переборщили с химиотерапией. Но кто знает, почему вроде бы идущая на поправку Настя покинула этот мир?! - поведал один режиссер и вздохнул: - Заканчивается високосный год, Всевышний прибирает..." Сложно передать, что сейчас может чувствовать папа мальчика, все это время мужественно боровшийся за счастье своей семьи. Но у актера остался сын, и это должно придать ему сил двигаться дальше. "Теперь я должен любить сынишку за двоих - за папу и маму..." - цитирует Хабенского "Комсомольская правда".