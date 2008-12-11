Об операции Рязанова рассказала жена

11 декабря 2008, 12:36

автора главного новогоднего хита "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова образовались спайки в сонной артерии. Потребовалось хирургическое вмешательство. О том, что у Эльдара Александровича выявили серьезное заболевание сосудов, стало известно от врача клиники, в послеоперационном отделении которой сейчас и находится кинорежиссер. По словам медиков, операция была единственным способом спасти ему жизнь, передает "Эхо Москвы". В то же время, по словам его жены Эммы Валериановны, "у страха, как водится, глаза велики". Проблемы с сосудами начались у режиссера в этом году, и врачи назначили плановую операцию. Эльдар Александрович сам добрался до госпиталя имени Бурденко. Рязанов уже на следующий день чувствовал себя великолепно. Как пишет "Московский комсомолец", покинет больницу режиссер через неделю. Напомним, что 15 октября Рязанову был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Летом режиссер рассказывал, что работает над новым кинопроектом, однако предпочел тогда воздержаться от подробностей. "Пока все в проекте, это самое начало, пока нет даже денег на этот фильм, и я не хочу забегать вперед", - сообщил он. Тогда Эльдар Александрович признался, что не считает успехом фильм "Ирония судьбы-2" режиссера Тимура Бекмамбетова. "Я не могу сказать, что я в восторге, первый фильм был насыщен поэзией, это был целый мир. Здесь я не увидел и не услышал ничего нового, и меня не убедили истории героев, встретившихся через 30 лет", - пояснил признанный мастер экрана на пресс-конференции в Тбилиси. "У меня впечатление, что в современном кино недостает новых идей и, соответственно, сценариев. Об этом говорит мода на многочисленные ремейки хороших и известных фильмов. Если какой-то фильм имел успех в прошлом, его берут и переснимают заново. Это гораздо легче, чем создать свой собственный фильм с нуля, на своей идее", - констатировал Рязанов. Эльдар Рязанов является создателем таких всенародно любимых фильмов, как "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".

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