Пугачева боится летать

Звезды – те же люди, и у каждого из них свои слабости. К примеру, Алла Пугачева страдает боязнью высоты, поэтому все ее поездки проходят посредством железной дороги. В специально оборудованном вагоне имеются своя гостиная, спальня, туалет и душевая. Обслуживанием певицы занимается ее собственная прислуга и отдельная проводница, сообщает Showbiz Media. А вот бывший муж Пугачевой, Филипп Киркоров, как выяснилось, до ужаса боится темноты и тараканов. Певец всегда спит с включенным светом или хотя бы телевизором. Кроме того, Киркоров испытывает крайнюю неприязнь, граничащую со страхом, к тараканам... Зато Марике насекомые не страшны! Девушка страдает другой фобией, а именно – клаустрофобией. Телеведущая боится буквально всего – от лифтов до самолетов и аттракционов...