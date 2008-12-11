Джессика Биль снялась в эротике!

Подружка сладкоголосого Джастина Тимберлэйка (Justin Timberlake) оказалась совсем не такой хорошей девочкой, как все думали! Джессика (Jessica Biel) снялась в эротическом фильме! Кинолента с интригующим названием «Синий порох», скорее всего, не выйдет в широкий прокат. Ее прост не допустят... Зато фильм можно будет посмотреть дома, в компании лучших друзей, и оценить, насколько правдоподобна Джессика Биль в роли стриптизерши, сообщает Showbiz Media. Одним словом, теперь обо всех прелестях роскошной фигуры Биль знает не один только Джастин!