ШОК! У Кристины Агилеры сдуваются груди

Случилось то, чего так долго боялись все поклонники Кристины Агилеры, сообщает Showbiz Media. Огромный, и столь популярный у всей мужской половины человечества бюст певицы, появившийся во время беременности… сдулся… Всегда худенькая Кристина действительно поразила мир размером своей груди во время беременности. Более того, аппетитные формы певицы отказывались сдуваться до прежнего состояния еще около месяца после рождения сына Макса. Однако все сказки когда-нибудь заканчиваются. На днях Агилера появилась на публике в своем прежнем обличие. Остается надеяться, что если ее сиськи и уменьшились, то хотя бы не обвисли…