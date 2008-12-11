Новая книга Джоан Роулинг стала рекордсменом по количеству продаж

Новая книга автора знаменитой серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг "Сказки барда Бидля" за первые несколько дней побила все предыдущие рекорды в Великобритании и стала самым продаваемым литературным произведением в 2008 году. С 4 декабря издатели реализовали 367 625 копий, пишет NEWSru.com. На втором месте по популярности оказалась Книга рекордов Гиннеса, её за тот же период купило 73 тысячи человек. Третью строчку занимает поваренная книга, написанная поваром Делией Смит. За два дня её труд приобрело 49 тысяч читателей. Также среди лидеров продаж – новый роман о Джеймсе Бонде "Дьявол не любит ждать", созданный Себастьяном Фолксом. Он разошёлся тиражом в 44 тысячи копий. "Сказки барда Бидля" неоднократно упоминаются в последней книге знаменитой "поттерианы". По сюжету эта книга помогла Гарри Поттеру победить Волан де Морта. Именно её профессор Дамблдор завещал Гермионе Грейнджер. Первый рукописный экземпляр книги был продан на аукционе Sotheby's 13 декабря 2007 года за 800 тысяч фунтов стерлингов, а средства, полученные от продажи, направлены на благотворительные цели. Напомним, 4 декабря издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентовало украинское издание новой книги Роулинг - "Сказки барда Бидля". Как сообщил директор издательства Иван Малкович, таким образом, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" приняла участие в мировой премьере книги, потому что именно 4 декабря новое произведение Роулинг презентовали в Великобритании, США и многих других странах мира. "Это разные сказки. Они тревожат, они дают много пищи для размышлений", - сказал Малкович. По его мнению, "Сказки" будет интересно читать и детям, и взрослым, потому что за простыми словами автора кроются вещи, которые побуждают к серьёзным размышлениям.