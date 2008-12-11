Лариса Долина помирилась с мужем

На один из прошедших концертов Лариса Долина приехала под ручку с супругом – Ильей Спицыным. Казалось бы, ничего удивительного, но в последнее время певица всегда приезжала на мероприятия в одиночестве, чем вызвала слухи о скором разводе. В светской тусовке об этом говорили всю осень. Причиной послужили частые появления Ларисы Александровны в компании других мужчин. И злопыхатели утверждали, что Спицын, который значительно моложе Долиной, завел любовницу. Сама певица не так давно рассуждала, почему звезды высокого ранга одиноки: – Никто не хочет купаться в лучах чужой славы, все хотят быть личностями, чтобы на них тоже обращали внимание. Если же говорить о личной жизни как о свободном времени… Походы по косметическим салонам, занятия собой, спортом – на это у звезды должно хватать времени всегда. – О разводе никто не говорил, но крупная ссора была, – уверил "Желтую газету" близкий к звезде человек. Остается только порадоваться, что сейчас личная жизнь известной певицы наладилась.