На юбилей Макаревичу подарили старье

Легендарный лидер рок-группы «Машина времени» обычно празднует свои дни рождения камерно - в узком кругу самых близких людей. Однако в этот раз Макаревич изменяет традициям: он встретится с поклонниками именно в день рождения. Друзья юбиляра приготовили для него «крутейший» подарок. Портал LIFE.RU раскрывает секрет сюрприза - это сборник старых песен под названием «55». Иногда настолько старых, что о существовании оригиналов записей виновник торжества даже не догадывается! Друзья решили вручить только-только вышедший альбом своему бессменному лидеру в одном из московских кафе. Идею порадовать фронтмена необычным сборником подал композитор и бас-гитарист группы Александр Кутиков, он же руководил работой над сольником. В двойной альбом вошли треки из сольных работ Макаревича разных лет - от записей начала 80-х, сделанных в полуподпольной студии Владимира Ширкина, до современных пластинок с «Оркестром Креольского Танго». Официально легендарный звукорежиссер Владимир Ширкин работал у Муслима Магомаева, а вечером в его студию приходили «машинисты», и не только они. Именно Ширкин записал «Песни под гитару», а звукорежиссер «Машины» Евгений Гапеев сохранил бобины из ширкинской студии в своем архиве. Все записи были заново ремастированы с оригиналов, поэтому для юбиляра подарок - настоящая ценность. - Сюрпризом для Андрея в этом альбоме будет песня «Я снова жду осенних холодов», - говорит директор группы Владимир Сапунов. - Она вышла один раз на виниле, а на компакт-диске до сих пор не издавалась!