Собчак посмеялась над своей внешностью

Ксения Собчак на днях побывала в Уфе, где поучаствовала в проекте "Шопинг со звездой", а также открыла финал конкурса "Мисс мира". Саму себя светская львица красавицей не считает, в чем и призналась, так что претенденткам на корону досталось от язвительной телеведущей. "Красоток я не люблю", - категорично заявила Ксения, а потом и вовсе разошлась: одну из девушек назвала болонкой, другую "борзой рыбкой", а третью предложила выдворить со сцены. Девушки быстро тушевались и в итоге не смогли ответить даже на несложные вопросы от Ксении вроде "Что такое сублимация?", "Почему ты линзы голубые надела?", "Кто такие дети индиго?", "Долго училась так ходить?". Посмеялась Ксения и над самой собой. Как мы уже писали, "блондинка в шоколаде" вообще любит самоиронию и даже с удовольствием рассказывает анекдоты о себе. На этот раз на съемках "Шопинга со звездой" Собчак "проехалась" по собственной фигуре. Своими стройными формами Ксения гордится, а вот форма ног, оказывается, ей не нравится. "Ножки и у меня кривоватенькие… Но даже на них, если умело скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, можно добежать до мужчинки", - пошутила Собчак. Вспомнила девушка и о былой сопернице Анастасии Волочковой, и о Филиппе Киркорове. В рамках шоу Ксении предстояло одеть девушку "из народа", и во время этого процесса Собчак щедро раздавала комментарии. Она полусерьезно-полушутя сетовала на то, что ей не с кем подраться - Анастасии Волочковой-то рядом нет. А Киркоров вспомнился из-за пристрастия к ярким одежкам. "Перья и стразы а-ля Киркоров отменяем!" - советовала Ксения. Девушка в итоге осталось одетой, а Собчак вернулась в столицу с кругленькой суммой денег, пишет "АиФ-Уфа". Говорят, за присутствие на мероприятиях она получила 12 тысяч евро