Новый альбом Бритни Спирс возглавил чарты в шести странах

Новый студийный альбом известной американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) дебютировал на первой позиции в шести мировых чартах, включая американский. Шестая пластинка в дискографии поп-звезды, «Circus» за первую неделю со дня релиза была распродана тиражом 505 тысяч копий лишь на территории Соединенных Штатов Америки. Мисс Спирс стала единственной артисткой за 17-летнюю историю существования аналитической компании Nielsen SoundScan, четыре альбома которой продались тиражом не менее 500 тысяч копий за первую неделю со дня релиза. Альбом также возглавил чарты в Бразилии, Канаде, Японии, Мексике и Швейцарии. В семи других странах пластинка дебютировала в десятке лучших альбомов недели. Стоит отметить, что в американском официальном чарте пять альбомов Бритни Спирс достигали первой позиции. Единственной «неудачной» по продажам пластинкой стал альбом 2007 года «Blackout», который за первую неделю продался тиражом 290 тысяч копий.