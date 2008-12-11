Муж актрисы: C глазами Людмилы Гурченко все хорошо!

В российских СМИ появилась информация, что экс-харьковчанка Людмила Гурченко ослепла и попала в больницу. Как сообщила газета «Сегодня», после общения с мужем актрисы Сергеем Сениным, все это — очередная утка. "Людмила Марковна лечилась в Кремлевской больнице, но сегодня со здоровьем у нее все в порядке, — настаивает муж. — В начале декабря она снялась в 2 новогодних мюзиклах для российских каналов, приняла участие в благотворительном концерте, исполнив песни Вертинского в Екатерининском дворце. А сейчас уехала на гастроли в Таллин. График расписан на полгода вперед".