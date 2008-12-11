Валерия и Жасмин не поделили сцену

Грандиозный скандал разразился на церемонии вручения престижной музыкальной премии «Овация», которая состоялась вчера в Москве. На поле боя оказалась артистка, имя которой редко звучит в закулисных разборках. Тем не менее, в тот вечер Валерии пришлось проявить характер, а вместе с ним - чудеса выдержки. По ту сторону баррикад оказалась певица Жасмин. Две певицы не поделили время выхода на сцену, и выяснить вопрос мирным путем не удалось. Как стало известно LIFE.RU, из-за неважной организации торжественное мероприятие задерживалось на целых два часа. Перед выходом Жасмин администраторы заявили, что ей придется подождать некоторое время, так как Валерия будет выступать раньше. Певица действительно попросила организаторов дать ей возможность выйти к зрителям раньше - из-за смещения графика она уже опаздывала на эфир. Реакция артистки Семендуевой (так обозначена Жасмин в паспорте) была на редкость агрессивна и непредсказуема. - Почему я должна уступать? Что вы тут устроили? Во сколько должна, во столько и выйду! - говорила певица, которая в этот момент, казалось, бла готова взорваться от возмущения. Церемония Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин считают, что поведение Жасмин нельзя было назвать иначе, как бестактным. Ведь среди артистов всегда бывают такие ситуации, и в большинстве их них коллеги друг друга выручают. - Если Бог не дал разума, где ж его взять, - категорично, но честно прокомментировал Пригожин. Директор Жасмин Марина Роминская, которая принимала активное участие в закулисном выяснении отношений, имеет свою точку зрения на этот счет. - Дело все в том, что весь концерт был задержан на два часа, - делится с LIFE.RU Марина. - И когда уже в десять часов я подошла и увидела в сценарии, что перед нами поставили Валерию, естественно, я стала возмущаться и говорить, почему при такой задержке еще перед нами ставят каких-то артистов.