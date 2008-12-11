СРОЧНО! Яну Рудковскую готовят к операции

У поклонников «Звездного льда» появился серьезный повод для беспокойства: Яна Рудковская, которая в минувшие выходные попала в одну из столичных клиник с диагнозом «двустороннее воспаление», чувствует себя хуже. Звезду популярного ледового шоу перевели в другое медучреждение, где, возможно, ей будет сделана операция - в данный момент врачи выясняют необходимость хирургического вмешательства. Увы, срывается запланированное выступление Яны с Димой Биланом 15 декабря и, вероятно, 21-го, с Евгением Плющенко, тоже. Обида и отчаяние Рудковской не знают пределов: ведь для номера с Женей были заказаны неземной красоты костюмы, была запланирована постановка, которая наверняка вошла бы в историю шоу как самый красивый танец. - Я очень хочу выздороветь до этого времени, мы так долго ждали финальных выходов, так долго к ним готовились, - поделилась с LIFE.RU Рудковская. - Но здоровье, конечно, мне дороже. Посмотрим, что скажут врачи. Как стало известно, медики определили положение самой стройной отечественной фигуристки как «состояние средней тяжести». При этом Рудковская умудряется работать прямо из больничной палаты: причем любой очевидец скажет, что это не средняя степень загруженности.