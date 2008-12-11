Дима Билан: Евровидение 2009 покажет, что русские умеют жить!

Дима Билан стал единственным среди активистов «Евровидения 2009», кто вспомнил о том, что будущего победителя послал на конкурс телеканал «Россия». Среди многочисленных славословий Первому каналу, который «раскрутил» этот конкурс среди россиян, и многочисленных вопросов к Первому каналу про организацию будущего конкурса, явным диссонансом прозвучали слова самого победителя Евровидения 2008 Димы Билана. - Я хочу напомнить о том, что канал Россия послал меня на тот конкурс, на котором я победил. И все усилия как Первого канала, так и канала «Россия» привели к тому, что Евровидение состоится в Москве! – смело выговорил Дима. Поначалу он вообще чувствовал себя на пресс-конференции забытым и ненужным: - Я чувствую себя, как забытая девушка, на которую никто не обращает внимания! – пожаловался он, когда ему дали наконец-то микрофон. Отчасти это вызвано непрекращающимся конфликтом Димы Билана и его продюсера с Первым каналом. Уже практически год Билана вырезают из всех эфиров Первого канала. И на недавних съемках новогоднего концерта Первого канала «Новые песни о главном», которые награждают лучшие песни года, вновь победитель Евровидения с самой громкой песней года был попросту не приглашен. Однако вскоре Дима Билан освоился, и принялся давать советы потенциальным участникам Евровидения от России: - Запомните, что Евровидение – это прежде всего телевизионный конкурс. Промотур по всей Европе, который я совершил перед Евровидением, с одной стороны, взял у меня много сил. С другой стороны, сил добавил. Что лучше делать молодым, которые желают победить на Евровидении? Делать любимое дело, и доводить его до конца. Очень скоро Дима Билан перешел к более глобальным советам. - Да, есть мнение, что в кризис жалко тратить такие деньги на проведение конкурса «Евровидение» в России. Но это в корне неправильное мнение! Именно в кризис надо показать – русские умеют жить. И умеют справляться с трудностями!