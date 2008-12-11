Руслан Минжинский проведет День Святого Николая в больнице!

Артисты продюсерского центра Руслана Минжинского «Music Motors» Крем`L, Semiramida, Влад Цветаев, Гоголь Моголь, Ugo и Дядя Вадя поедут поздравить с Днем Святого Николая и наступающим Новым Годом детишек, которые проходят лечение в отделении радиационной гематологии детского возраста в Научном Центре Радиационной Медицины г. Киева. Так же детям к праздникам будут подарены игрушки, которые наши поклонники в течении года дарили артистам на концертах. «Мы надеемся, что наша поддержка поможет деткам поверить в силу своего здоровья и победить все болезни!» - Алёна и Нина (группа «Гоголь Моголь»). «Изначально мы планировали посетить один из детских домов, но мы решили поехать к деткам которым уделяют меньше всего внимания, к сожалению детское отделение радиационной гематологии как раз именно такое место!» - Руслан Минжинский. «Здоровья всем малышам и их родителям! Мы хотим, что бы их поддерживали не только в праздники. Люди! Не будьте безразличны!» - Маша и Лиза (группа «Крем`L»).