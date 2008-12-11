Раскрыта главная тайна «Евровидения»

В среду вечером в Москве произошло знаменательное для всей страны событие – мэр Белграда Драган Джилас передал ключи от "Евровидения" столичному градоначальнику Юрию Лужкову. На церемонии, конечно же, присутствовал один из виновников торжества - Дима Билан. Однако Дима почти целый час ждал, когда же на него обратят внимание. В итоге после фразы одного из журналистов: "У меня вопрос с Диме Билану?" – победитель "Евровидения" радостно потянулся к микрофону и рассказал о своих страданиях. О том, что он сидит как девушка на дискотеке и ждет, "когда же меня пригласят на танец". Между тем, почти за час своего молчания Дима услышал много интересного о предстоящем "Евровидении". Для него как для жителя мегаполиса, наверное, очень много значит обещание властей, что в день проведения конкурса пробок в столице не будет. При этом за неделю до финала, а точнее 9 мая, в Москве пройдет презентация "Евровидения-2009", на которой будут присутствовать все участники мероприятия. По словам Юрия Лужкова, презентацию, приуроченную к такому светлому для России и для Европы дню, никто не сможет забыть. Надо сказать, что организаторы "Евровидения-2009" основательно подогрели интерес зрителей к конкурсу. Особенно много говорилось об украшении Олимпийского. Константин Эрнст заметил, что готовится такой праздник, что и участники, и зрители конкурса будут просто ошеломлены. Однако на все просьбы раскрыть тайну хоть одной задумки, организаторы праздника лукаво улыбались и продолжали говорить намеками. В конце концов директор музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта сжалился и рассказал одну из самых главных тайн "Евровидения" – если раскрыть суть фокуса до его показа, то само действо будет не интересно. Кстати, Россия намерена одержать победу в конкурсе во второй раз. Причем это шокирующее заявление не удивило никого из организаторов конкура или звезд, присутствующих при передаче ключа. Константин Эрнст подчеркнул, что только самый большой глупец сейчас опустит руки и будет твердить, что победа невозможна. Его поддержал и Филипп Киркоров, напомнив, что Ирландия, например, побеждала четыре раза подряд. А уж Россия точно не хуже любой другой страны.