Пугачева заказала торт с миллионом роз

Алла Пугачева заказала на свой 60-летний юбилей низкокалорийный торт с миллионом бисквитных роз. - Алла Пугачева уже сейчас составляет список гостей и готовит праздничное меню для торжества в семейном кругу, - говорит кондитер Александр Селезнев. - На днях Алла Борисовна мне позвонила и заказала свой любимый торт «Флорида», сообщает Life. Как признался кондитер, этот торт примадонна постоянно заказывает на главные семейные торжества и праздники. - Когда она попробовала этот торт впервые, сказала, что ничего вкуснее она в жизни не ела, - продолжает звездный кондитер. - Этот низкокалорийный торт состоит из легкого миндального бисквита, пропитанного ликером «Куатро», мастики, киви и клубники, заварного крема и взбитых сливок. Юбилейный торт примадонны будет состоять из нескольких ярусов, а главным украшением станет кремовая композиция «Миллион алых роз. Алла Пугачева готовится отпраздновать свой 60-летний юбилей с размахом. Она уже озвучила, что свое день рождение будет праздновать несколько дней. - Буду петь для народа четыре дня - 7, 8, 9 и 15 апреля, - заявила примадонна. Первые три юбилейных концерта королевы российской поп-музыки пройдут в Кремлевском дворце съездов, а 15 апреля - в день 60-летнего юбилея - примадонна будет петь в «Лужниках» - на самой большой площадке страны.